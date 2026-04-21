Родители держали сына в реке 12 часов, чтобы вылечить после укуса змеи

|
Диана Кулманакова
Ребенка привязали к бамбуковых шестам.

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Aleksey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В индийском штате Бихар школьник скончался после того, как родители в течение 12 часов удерживали его в водах священной реки Ганг для нейтрализации змеиного яда. Об этом сообщает Oddity Central.

Трагедия произошла из-за того, что близкие пострадавшего ребенка решили пренебречь квалифицированной медицинской помощью, доверившись советам целителя. Вместо экстренной госпитализации мальчика подвергли многочасовому обряду, который в итоге привел к его смерти.

По данным следствия, ребенка укусила змея, и он рассказал об этом родителям. Те в свою очередь обратились к сельскому знахарю, который предложил крайне нетрадиционный метод терапии.

Псевдоврач настоял на том, чтобы мальчика привязали к бамбуковым шестам и полностью погрузили в Ганг, оставив голову на поверхности. По словам целителя, священная вода должна была магическим образом вытянуть токсины из организма.

Ребенок провел в реке около половины суток и был доставлен в больницу только после полной потери сознания. Однако медики уже не смогли его реанимировать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

