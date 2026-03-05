Смертельная встреча: слон затоптал девушку на глазах у ее родителей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 711 0

Животное атаковало студентку у порога ее дома.

Слон затоптал девушку на глазах у ее родителей

Фото: 5-tv.ru

В Индии слон затоптал девушку на глазах у ее родителей

В Индии дикий слон насмерть затоптал 17-летнюю студентку. Об этом сообщает газета The Indian Express. Трагедия развернулась в непосредственной близости от жилого дома, где проживала пострадавшая по имени Пуджа. Нападение произошло внезапно, когда девушка находилась на улице, и шансов на спасение у нее практически не осталось.

Разъяренное животное нанесло студентке травмы, несовместимые с жизнью, на глазах у ее шокированных родителей. Первой крики Пуджи услышала мать, которая поспешила на помощь, но не смогла остановить атаку мощного зверя. Отец погибшей обнаружил свою дочь уже лежащей в крови на земле, когда гигант отступил. Инцидент вызвал волну негодования среди местных жителей, которые опасаются постоянных визитов лесных обитателей в жилую зону.

После трагического происшествия односельчане погибшей студентки организовали массовую акцию протеста, заблокировав движение на ключевом шоссе. Демонстранты требовали от региональных властей принять решительные меры для защиты людей от диких зверей. В результате протестной акции на дороге образовались многокилометровые пробки, а транспортный коллапс длился более двух часов. Власти штата пообещали организовать поиски опасного слона и выплатили семье Пуджи компенсацию в размере двух миллионов рупий.

