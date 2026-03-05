«Разделяй и властвуй»: Лавров о методах Запада на Ближнем Востоке

Эфирная новость 35 0

Высока вероятность, что США втянут в конфликт и союзников по НАТО.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: Запад хочет получить контроль на Ближнем Востоке по принципу «разделяй и властвуй»

Похоже, что США рассчитывают втянуть в конфликт на Ближнем Востоке и своих союзников по НАТО. Генсек альянса Марк Рютте прямо сказал, что военный блок существует, чтобы Вашингтон мог демонстрировать силу всему миру. И призвал участников «положительно реагировать на запросы Соединенных Штатов в ходе войны против Ирана». И вот как на такие заявления отреагировал глава российской дипломатии.

«Смысл его высказываний: „Уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО находятся там, где мы вам скажем“. Если основной принцип, основной смысл существования НАТО заключается, как записано в Вашингтонском договоре, в защите территорий стран-членов, то причем здесь Ближний Восток?» — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сказал Лавров, Запад хочет контролировать Ближний Восток, используя принцип «разделяй и властвуй». Такой же подход Вашингтон использовал, разжигая конфликт на Украине.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
«Ничего не хотел менять»: Гуменник рассказал о разочаровании на Олимпиаде
20:22
Политолог Скрипка: вопрос Гренландии останется в фокусе европейской политики
20:21
Случайная любовь и внезапная смерть: почему умерла жена Аморалова из «Отпетых мошенников»
20:13
Путин поручил разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов СВО
20:10
Любовь Успенская назвала покойную няню дочери достойным человеком
20:07
Трамп представил инициативу «Закон о спасении Америки»

Сейчас читают

Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова
«Сочетаете храбрость и нежность»: Путин поздравил россиянок с 8 марта
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото