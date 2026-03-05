«Разделяй и властвуй»: Лавров о методах Запада на Ближнем Востоке

Лавров: Запад хочет получить контроль на Ближнем Востоке по принципу «разделяй и властвуй»

Похоже, что США рассчитывают втянуть в конфликт на Ближнем Востоке и своих союзников по НАТО. Генсек альянса Марк Рютте прямо сказал, что военный блок существует, чтобы Вашингтон мог демонстрировать силу всему миру. И призвал участников «положительно реагировать на запросы Соединенных Штатов в ходе войны против Ирана». И вот как на такие заявления отреагировал глава российской дипломатии.

«Смысл его высказываний: „Уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО находятся там, где мы вам скажем“. Если основной принцип, основной смысл существования НАТО заключается, как записано в Вашингтонском договоре, в защите территорий стран-членов, то причем здесь Ближний Восток?» — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сказал Лавров, Запад хочет контролировать Ближний Восток, используя принцип «разделяй и властвуй». Такой же подход Вашингтон использовал, разжигая конфликт на Украине.

