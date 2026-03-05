Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 56 0

Сайт 5-tv.ru рассказывает последние новости о военных действиях на Ближнем Востоке.

Фото, видео: Reuters/Marwan Naamani; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

После ударов президент США Дональд Трамп заявил о запросе переговоров со стороны Ирана, что опровергли иранские власти, назвав это пропагандой. Министр иностранных дел Ирана Аракчи обвинил Трампа в предательстве дипломатического решения.

Утром 4 марта иранский фрегат «Дена» подал сигнал бедствия, его атаковала американская подводная лодка, потопив корабль. ВМС Шри-Ланки спасли 32 члена экипажа, найдены около 80 тел.

США продолжают бомбардировки Ирана, нанося удары по Тегерану и курдским территориям. Иран отвечает атаками на объекты США, включая офис ЦРУ в Саудовской Аравии и консульство в Дубае.

ОАЭ рассматривают ответные удары по иранским ракетным объектам после 186 ракетных и 812 атак БПЛА. Иордания, Катар и Ирак также пострадали от атак Ирана, включая НПЗ Saudi Aramco.

Ормузский пролив остается заблокированным, тысячи танкеров не пересекают его из-за риска атак иранских сил.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

00:28

Аэропорт Дубая призвал пассажиров проверять статус рейса и иметь подтвержденный билет перед приездом. Большинство рейсов приостановлены, и без билета доступ в терминалы невозможен. Пассажирам рекомендуется следить за информацией от авиакомпаний и прибывать только после подтверждения вылета.

00:27

Израиль атаковал столицу Ливана — убиты трое, шесть человек ранены. Об этом сообщает местный Минздрав.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, удар был направлен на ликвидацию конкретного неназванного лица. Информация о том, кто убит в результате атаки, все еще нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Станет целью для убийства»: Израиль пообещал объявить охоту на каждого нового иранского лидера

00:23

Десятки взрывов в Тегеране и его окрестностях. Ранее Израиль сообщал о начале новой волны ударов по иранской столице.

00:10

Советники Трампа призывают его скорее «объявить победу» над Ираном, как только это будет «убедительно», пишет CNN.

Они боятся, что кампания перерастет в затяжную войну без четких целей и превратится в политический кошмар.

Один из источников издания назвал продолжение войны «политическим риском без всяких но».

00:04

Арагчи заявил Фидану, что удары Ирана носят оборонительный характер и направлены против объектов, используемых для атак на республику. Об этом сообщает иранский МИД.

00:03

КСИР утверждает о нанесении удара по зданию Минобороны Израиля и международному аэропорту Бен-Гурион, сообщается в пресс-релизе Корпуса.

00:00

Начало трансляции.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Тема:
Война в Иране
