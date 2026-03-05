Арсена Маркаряна приговорили к 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

Блогера задержали в августе 2025 года в подмосковной Кубинке, когда он пытался уехать в Белоруссию.

Фото, видео: Айкин Данил/ТАСС; Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы/moscowcourts ;

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мосгорсуд приговорил блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма и оскорблении памяти героя Великой Отечественной войны, к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Изначально обвинение просило назначить блогеру шесть лет и десять месяцев в колонии общего режима. По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил на видеохостинге ролик, в котором он выражал презрение к подвигу и памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. Кроме того, он оскорблял бойцов специальной военной операции (СВО), их родственников, правоохранительные органы, а также предлагал бомбить российские города.

В суде блогер полностью признал вину, рассчитывая на менее строгое наказание. Маркарян женат, у него две малолетние дочери, одна из которых родилась в начале марта. В ходе заседания блогер просил учесть, что содержит жену, детей, мать и бабушку.

Блогера задержали в августе 2025 года в подмосковной Кубинке, когда он пытался уехать в Белоруссию. В МВД отметили, что блогер оказал сопротивление сотрудникам полиции и даже спрятался в багажнике собственного автомобиля.

Также ранее сообщалось о том, что Маркаряна оштрафовали на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в сети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
«Не мне решать»: какую девушку рядом с собой видит Слава Копейкин
15:53
Россия и ЦАР создадут межправкомиссию по торгово-экономическим связям
15:41
В Москве наградили победителей конкурса фильмов «Дальний Восток — Земля приключений»
15:30
Арсена Маркаряна приговорили к 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма
15:25
В Иране заявили о завершающей стадии выбора нового верховного лидера
15:20
Подготовка полным ходом: Элджей потратил 100 млн на первый за долгое время концерт в РФ

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Банановая диета под запретом: для кого опасен популярный экзотический фрукт
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото