«Теперь я лысый»: Гогену Солнцеву сожгли волосы в салоне красоты

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 33 0

Шоумен намерен взыскать с парикмахерши три миллиона рублей.

Что случилось с волосами Гогена Солнцева

Фото: Самолыго Юрий/ТАСС

Шоумену Гогену Солнцеву сожгли волосы в салоне красоты

Эпатажный актер Гоген Солнцев неудачно посетил салон красоты. Шоумену, породившему мем «Адвокат!» на корню сожгли волосы. На кадрах, оказавшихся в эксклюзивном распоряжении 5-tv.ru, видны фатальные последствия — словно опаленная голова, покрытая красными волдырями и полное отсутствие шевелюры.

«Не знаю уж, что эта цирюльниха нанесла мне на голову, но у меня в салоне там же прям вместе с фольгой вылезли почти все волосы!», — пожаловался отчаявшийся артист.

текстГогену солнцеву сожгли волосы в салоне красоты.Фото: 5-tv.ru

На обнаженном черепе Солнцева — раны, рубцв, которые, по словам шоумена, безумно болят уже не первый день. Как напомнил Гоген, у него всегда была «шикарная львиная грива», теперь же он похож на персонажа из сериала в жанре ужасов.

«Мне очень обидно и плохо. Теперь мы с адвокатом готовим документы в суд, чтобы взыскать с салона и с этой лжепарикмахерши-мерзавки три миллиона рублей компенсации», — поделился Солнцев своими планами.

текстГогену солнцеву сожгли волосы в салоне красоты.Фото: 5-tv.ru

текстГогену Солнцеву сожгли волосы в салоне красоты.Фото: 5-tv.ru

В прошлом году Гоген Солнцев назвал Дану Борисову пугалом и призвал ее бросить пить.

