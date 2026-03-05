«Теперь я лысый»: Гогену Солнцеву сожгли волосы в салоне красоты
Шоумен намерен взыскать с парикмахерши три миллиона рублей.
Фото: Самолыго Юрий/ТАСС
Шоумену Гогену Солнцеву сожгли волосы в салоне красоты
Эпатажный актер Гоген Солнцев неудачно посетил салон красоты. Шоумену, породившему мем «Адвокат!» на корню сожгли волосы. На кадрах, оказавшихся в эксклюзивном распоряжении 5-tv.ru, видны фатальные последствия — словно опаленная голова, покрытая красными волдырями и полное отсутствие шевелюры.
«Не знаю уж, что эта цирюльниха нанесла мне на голову, но у меня в салоне там же прям вместе с фольгой вылезли почти все волосы!», — пожаловался отчаявшийся артист.
На обнаженном черепе Солнцева — раны, рубцв, которые, по словам шоумена, безумно болят уже не первый день. Как напомнил Гоген, у него всегда была «шикарная львиная грива», теперь же он похож на персонажа из сериала в жанре ужасов.
«Мне очень обидно и плохо. Теперь мы с адвокатом готовим документы в суд, чтобы взыскать с салона и с этой лжепарикмахерши-мерзавки три миллиона рублей компенсации», — поделился Солнцев своими планами.
