Трамп представил инициативу «Закон о спасении Америки»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Президент США обозначил требования к участию в голосовании и позиции по спорным социальным вопросам.

Трамп представил инициативу Закон о спасении Америки

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп анонсировал законопроект под названием «Закон о спасении Америки». Об этом он сообщил в  социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, законопроект предусматривает обязательное предъявление избирателями удостоверений личности и подтверждения гражданства для участия в голосовании. Он также ограничивает возможность голосования по почте, разрешая его лишь в случаях болезни, инвалидности, служебных командировок или прохождения военной службы.

Президент США подчеркнул, что мужчины не должны принимать участие в соревнованиях по женским видам спорта. Кроме того, он заявил, что любые медицинские вмешательства, связанные со сменой пола* у несовершеннолетних, должны проводиться только при наличии письменного согласия родителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал ограничить создание условий для нелегальной миграции. Он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности городов для законопослушных граждан и предложил активизировать сотрудничество с иммиграционной службой ICE.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
«Ничего не хотел менять»: Гуменник рассказал о разочаровании на Олимпиаде
20:22
Политолог Скрипка: вопрос Гренландии останется в фокусе европейской политики
20:21
Случайная любовь и внезапная смерть: почему умерла жена Аморалова из «Отпетых мошенников»
20:13
Путин поручил разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов СВО
20:10
Любовь Успенская назвала покойную няню дочери достойным человеком
20:07
Трамп представил инициативу «Закон о спасении Америки»

Сейчас читают

Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова
«Сочетаете храбрость и нежность»: Путин поздравил россиянок с 8 марта
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото