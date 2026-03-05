Трамп представил инициативу «Закон о спасении Америки»

Президент США Дональд Трамп анонсировал законопроект под названием «Закон о спасении Америки». Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, законопроект предусматривает обязательное предъявление избирателями удостоверений личности и подтверждения гражданства для участия в голосовании. Он также ограничивает возможность голосования по почте, разрешая его лишь в случаях болезни, инвалидности, служебных командировок или прохождения военной службы.

Президент США подчеркнул, что мужчины не должны принимать участие в соревнованиях по женским видам спорта. Кроме того, он заявил, что любые медицинские вмешательства, связанные со сменой пола* у несовершеннолетних, должны проводиться только при наличии письменного согласия родителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал ограничить создание условий для нелегальной миграции. Он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности городов для законопослушных граждан и предложил активизировать сотрудничество с иммиграционной службой ICE.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России