Бывшие дипломаты РФ призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Дарья Корзина
«Хакимовский клуб» предложил создать систему коллективной безопасности и развивать народную дипломатию.

Дипломаты РФ призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке

Фото: Reuters/Ammar Awad

Российские бывшие дипломаты выступили с инициативой урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Черновик заявления правления российско-арабской группы стратегического анализа и взаимодействия «Хакимовский клуб» в связи с резкой эскалацией конфликта был представлен 5-tv.ru.

В состав группы входят опытные специалисты с многолетним стажем работы в регионе: Андрей Бакланов, Олег Озеров и Геннадий Тарасов. Эксперты отметили, что происходящие события являются одними из наиболее драматичных и трагических за последние годы. По их мнению, мирное урегулирование вопросов, включая ядерную программу Ирана, было достижимо и не требовало применения силы. Вместо этого произошла эскалация, создающая угрозу выхода конфликта за пределы Ближнего Востока и превращения американо-израильско-иранского противостояния в региональный кризис с глобальными последствиями.

Правление «Хакимовского клуба» выразило тревогу в связи с попытками втянуть соседние арабские государства в военные действия на стороне американо-израильского альянса, что подрывает многолетние усилия России и Китая по формированию доверия между странами региона. Эксперты подчеркнули, что методы силового свержения и массового уничтожения руководства государств лишь усиливают конфронтацию и не способствуют установлению устойчивого мира.

В заявлении подчеркивается необходимость коллективных действий для обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшей эскалации. Ключевые рекомендации «Хакимовского клуба» включают:

  • Немедленное прекращение огня и отказ от силовых методов решения конфликтов, включая удары по гражданским объектам, таким как школа в иранском городе Минабе;
  • Начало практической работы по формированию системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива с учетом интересов всех сторон и участия международных организаций (ООН, ССАГПЗ, ЛАГ, ОИС);
  • Создание механизма оперативного и объективного мониторинга ситуации для проверки случаев нарушения мира и предотвращения конфликтных ситуаций;
  • Активизация усилий по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, с целью укрепления режима ядерного нераспространения;
  • Развитие многостороннего сотрудничества в гуманитарной и экономической сферах, включая проекты в области культуры, образования, медицины и экологии, как основу для доверия и прочного мира;

Члены правления «Хакимовского клуба» подчеркнули, что только коллективные усилия, основанные на верховенстве права, уважении суверенитета и учете интересов всех сторон, способны остановить региональное сползание к хаосу. Они предложили использовать площадку клуба для неформального диалога и экспертного обсуждения путей реализации этих задач.

Подробнее смотрите в программе "Известия. Главное" на Пятом канале в ночь на 8 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за три дня из Объединенных Арабских Эмиратов и Омана было вывезено более 12 тысяч россиян. С 2 по 4 марта авиакомпании осуществили 64 рейса, доставив граждан в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и другие города.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

