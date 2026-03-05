Минтранс сообщил о вывозе 12 тысяч россиян из ОАЭ и Омана за три дня

Российские и иностранные авиаперевозчики продолжают эвакуацию туристов с Ближнего Востока на фоне обострения конфликта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта 5 марта.

«Перевозка пассажиров происходит в соответствии с очередностью перебронирования купленных ранее авиабилетов. Со 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса с 12,2 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

Самолеты прибыли не только в столицу, но и в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Все полеты выполняют с учетом вводимых ограничений.

На данный момент полностью закрыто небо шести государств: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта. Частичные ограничения действуют в ОАЭ и Саудовской Аравии. Предварительный график рейсов сформирован до 7 марта включительно.

Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока. На момент начала эскалации в регионе находились 23,5 тысячи организованных туристов из России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что международный аэропорт Дубая (DXB) напомнил пассажирам о необходимости проверять статус рейса и наличие билета перед поездкой, так как многие из них могут быть приостановлены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.