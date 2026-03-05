Олимпийская чемпионка Ромашина заявила об отличной форме паралимпийцев из России

Ромашина: российские паралимпийцы в отличной форме

Российские паралимпийцы подошли к предстоящим Играм в хорошей спортивной форме. Об этом 5 марта заявила семикратная олимпийская чемпионка и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

«Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», — процитировал ее ТАСС.

Ромашина подчеркнула, что спортсмены являются гордостью страны, и выразила уверенность, что россияне будут внимательно следить за их выступлениями и поддерживать их. Она также пожелала команде спокойствия, внутреннего равновесия и побед.

Шесть российских спортсменов получили приглашения для участия в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Атлеты представлят родину с флагом и национальным гимном.

В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков и призер мирового первенства Анастасия Багиян. В парасноуборде за честь страны поборются Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

