И мужчин, и беременных: российские ученые раскрыли, кого чаще всех атакуют клещи

Чаще всего «добычей» клещей становятся мужчины с высоким уровнем тестостерона, а также беременные женщины. Об этом говорится в статье URA.RU.

Клещи выбирают своих жертв по целому ряду признаков, но главный — запах. Этим кровососущим паразитам нравится аромат жирных кислот, содержащихся в кожном сале человека. Влажное после физической активности тело человека кажется им наиболее привлекательным.

По словам инженера кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анны Перевощиковой, чаще всего клещи «нападают» на мужчин с высоким тестостерона и беременных женщин. Все дело в специфическом запахе, которые те выделяют.

Еще риску подвержены дети. Они могут подцепить лесных паразитов из-за низкого роста. Кроме того, клещи любят нападать на домашних питомцев, так как животные часто бегают по траве, где в основном и обитают членистоногие.

Анна Перевощикова отметила, что клещи являются переносчиками многих опасных заболеваний, включая болезнь Лайм. Поэтому во время их активности нужно быть настороже, а вернувшись с прогулки, тщательно осматривать верхнюю одежду и открытые участки тела.

Ранее сообщалось, что в России официально зафиксировали первые случаи обращения граждан в медицинские учреждения из-за нападения клещей. Причина раннего пробуждения этих паразитов — погодные условия. Основным фактором риска стало интенсивное таяние снега, которое вынуждает мелких млекопитающих мигрировать.

