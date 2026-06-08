НАТО объявило о начале масштабных учений рядом с границей России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

В них примут участие 19 стран.

НАТО проведут учения у границ России

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Department of Defense

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Североатлантический альянс (НАТО) проведет масштабные тактические военно-воздушные учения Ramstein Flag 2026. Соответствующее заявление опубликовано на сайте альянса.

Согласно информации, размещенной на портале, в учениях примут участие 19 стран. Основные действия развернутся на территории Дании, Испании и Швеции, а также в граничащих с Россией Норвегии и Финляндии.

Цель учений — улучшение коллективной подготовки войск НАТО. В них задействуют более 200 единиц авиационной техники, которые будут совершать около 150 вылетов в день.

Учения пройдут с 8 по 19 июня. Известно также, что Ramstein Flag проводятся уже в третий раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал провокацией слухи о планах России напасть на НАТО. Они нужны властям Запада для раздувания несуществующей угрозы и держать в страхе собственное население. Таким образом, они заставляют граждан платить больше налогов для оборонного сектора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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