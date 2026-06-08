Попытка давления на ЦИК: оппозиция оценила заявления Пашиняна о выборах

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 106 0

Прежде премьер-министр высказался о «безоговорочной победе» партии «Гражданский договор».

Что думает оппозиция в Армении о словах Пашиняна о выборах

Фото: www.globallookpress.com/Vahram Baghdasaryan

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В блоке Кочаряна назвали заявления Пашиняна о победе попыткой узурпации власти

Публичные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о победе правящей партии «Гражданский договор» до официального объявления итогов парламентских выборов — попытка оказать давление на Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом заявил глава предвыборного блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна Ишхан Сагателян.

По его словам, таким образом Пашинян пытается не только оказать давление на ЦИК, но и узурпировать власть.

«Прежде чем давать указания судебной власти, не будучи избранным, вы еще должны ответить за все нарушения избирательного законодательства», — написал Сагателян на своей странице в социальной сети Facebook*.

Также он добавил, что когда итог парламентских выборов будет оглашен, то те, кто мешал нормальному ходу голосования, должны понести ответственность за свои неправомерные действия.

Прежде Никол Пашинян заявил о безоговорочной победе партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, которые состоялись в республике 7 июня. При этом на тот момент ЦИК обработал лишь 10% голосов. На фоне этого премьер-министр также сказал, что Армения продолжит держать курс на сближение с Европой. По его мнению, он сможет также укрепить отношения с Россией и с другими странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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* — принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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