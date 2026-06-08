В России предложили создать кодекс школьника: зачем он нужен

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Сейчас в каждой школе есть свой устав.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Кодекс школьника может появиться в России

Кодекс школьника может появиться в России. Это единый свод правил, по которому нужно оценивать поведение учеников. С такой инициативой выступили в Общественной палате.

Сейчас в каждой школе есть свой устав, в котором в том числе зафиксировано, как нужно вести себя на переменах и уроках. Однако авторы инициативы считают, что этого мало. Нормы нужно прописать в отдельном документе и раздать его ученикам и родителям. Это позволит избежать несправедливых отметок за поведение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первоклассникам не будут ставить оценки за поведение в школах. Для остальных учащихся уже утверждены критерии контроля их дисциплины. Однако сначала такая система будет испробована в пилотном режиме в нескольких учебных заведениях в каждом регионе России. Как известно,  оценивать поведение учащихся будут по трехуровневой системе: образцовое, допустимое и недопустимое.

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