Американский истребитель сбили над Ираком

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

США эту информацию не подтверждает.

Американский истребитель сбили над Ираком

Фото: Reuters/

В городе Басра был сбит истребитель ВВС США

Военнослужащие Ирана сбили американский истребитель в небе над городом Басра в Ираке. Об этом сообщила IRIB.

По данным гостелерадиокомпании, системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана якобы сбили F-15. Однако американская сторона всячески опровергает эту информацию.

«В социальных сетях распространяются слухи о том, что над Басрой был сбит американский истребитель. Они безосновательны и не соответствуют действительности», — говорится в официальном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

До этого в социальных сетях распространилось видео якобы с катапультированным пилотом того самого истребителя.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Кроме того, в рамках американо-израильской кампании было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иранская сторона заявила о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп настроен на продолжение боевых действий, а не на переговоры с Ираном. Об этом глава Белого дома сказал сам на встречи с футболистами. Также американский лидер сообщил спортсменам об «успехах» военнослужащих в исламской республике.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

