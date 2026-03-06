Трамп: США настроены на боевые действия, а не переговоры с Ираном

Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, а не на переговоры с Ираном. Об это заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с футболистами в Белом доме.

Комментируя конфликт на Ближнем востоке президент США также сообщил, что американские ВС потопили 24 иранских корабля и якобы уничтожили все самолеты Ирана. По его словам, операция идет с опережением «графика».

«Я призываю Революционную гвардию, армию и полицию в Иране сложить оружие, иначе им грозит смерть», — добавил он.

Вместе с тем Трамп обеспокоен тем, как конфликт отражается на жизни его страны, ведь там выросла цена на бензин.

«Меня это не беспокоит. Они очень быстро упадут, когда все это закончится, а если и вырастут, то вырастут, но это (операция против Ирана) гораздо важнее, чем небольшое повышение цен на бензин», — сказал Трамп в интервью агентству Reuters.

Трамп также отметил, что не намерен использовать стратегический нефтяной резерв США: американский лидер считает, что Ормузский пролив — ключевой канал для транспортировки нефти — останется свободным для судоходства.

В заключение он поделился планами США на Иран: Вашингтон гарантирует, что новое руководство Исламской Республики не будет представлять угрозу американской стороне и их союзникам на Ближнем Востоке. По его словам, удар по Ирану, который был произведен на этой неделе, был превентивным, и у США не было выбора, ведь в противном случае Иран якобы атаковал бы первым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.