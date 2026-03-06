В России предложили ввести почасовой МРОТ

Эфирная новость 32 0

Счет зарплаты по часам — общемировая практика.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России предложили ввести повременной МРОТ. Тем, кто трудится неполный рабочий день, предлагают платить от 240 рублей в час. Авторы инициативы ссылаются на мировой опыт. Зарплату по часам давно уже считают в США и Европе. Тогда как в нашей стране принято называть доход в месяц. Если перевести сегодняшний МРОТ в часы, то получится, что минимум россиянина с учетом выходных — это около 170 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по итогам декабря 2025 года в России зафиксированы две отрасли со средней заработной платой выше 400 тысяч рублей. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на статистические данные, речь идет о финансовом секторе и сфере добычи полезных ископаемых.

Самый высокий средний доход оказался у работников сферы финансов и страхования — 458 тысяч рублей. Специалисты по добыче нефти и природного газа получали в среднем 411 тысяч рублей. Также в тройку лидеров вошла отрасль воздушного и космического транспорта со средним показателем 348 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
18:06
Ногти в законе: как ГОСТ на маникюр и педикюр отразится на салонах красоты
18:04
Теплые края и северные красоты: куда поедут россияне на 8 Марта
17:55
«Показали зубы»: теннисистке из Венгрии угрожали перед матчем с украинкой
17:53
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
17:49
«Хорошо выспался»: Орбан отреагировал на угрозы со стороны Зеленского

Сейчас читают

Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить