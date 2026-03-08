Волшебный эффект? Помогает ли грейпфрут при похудении

Daily Mail: грейпфрут не помогает при похудении

Грейпфрут с его характерной горчинкой давно закрепился в статусе утреннего фрукта — освежающего и бодрящего. Однако эксперты утверждают, что этот цитрус достоин появляться на тарелке в любое время суток. Диетолог Роб Хобсон рассказал о его реальных полезных свойствах и опасностях, о которых мало кто знает, передает Daily Mail.

Кладезь витаминов

Грейпфрут — природный гибрид апельсина и помело. Он богат витамином С, поддерживающим иммунитет и выработку коллагена, а также фолиевой кислотой и калием, который помогает регулировать давление.

Розовые и красные плоды содержат витамин А и ликопин — мощный антиоксидант.

«В половине среднего грейпфрута всего 40–50 калорий, потому что он почти полностью состоит из воды. Высокое содержание воды помогает дольше сохранять чувство сытости, что делает его легким, но сытным дополнением к любому блюду», — поясняет Хобсон.

Помогает ли похудеть

С 1930-х годов грейпфрут был основой «голливудской диеты», предполагающей съедать половинку фрукта перед каждым приемом пищи.

Считалось, что в нем есть «жиросжигающие» ферменты, но научных доказательств этому нет. Цитрус не может помочь похудеть.

«Никакого волшебного эффекта похудения не существует. Некоторые небольшие исследования показали, что при употреблении грейпфрута перед едой вес немного снижается, возможно, из-за снижения аппетита. Но эффект похудения незначителен. Снижение веса зависит от общего рациона, а не от одного фрукта», — утверждает диетолог.

Опасность

Главная клиническая особенность грейпфрута — способность влиять на действие лекарств.

Вещества в его составе могут подавлять фермент CYP3A4 в тонком кишечнике, который расщепляет многие препараты. В результате их уровень в крови может повыситься до опасного.

Под удар попадают:

статины (симвастатин, аторвастатин),

блокаторы кальциевых каналов,

противотревожные препараты (сертралин),

иммунодепрессанты и антиаритмические средства.

«Не все препараты из этих категорий подвержены такому влиянию, но тем, кто принимает рецептурные лекарства, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем регулярно употреблять грейпфрут. Взаимодействие может возникнуть даже от небольшого количества и длиться более 24 часов», — предупреждает Хобсон.

Целиком или сок

Грейпфрутовый сок удобен, но лишен клетчатки. В половине фрукта содержится 1,5–2 грамма клетчатки (в основном растворимой, включая пектин), которая снижает холестерин и улучшает работу кишечника. При отжиме клетчатка удаляется, а концентрация сахара становится выше.

«Лучше есть цельный фрукт. Если пьете сок, ограничьтесь 150 миллилитрами и делайте это во время еды, чтобы замедлить всасывание сахара», — советует эксперт.

Идеальные сочетания

Грейпфрут универсален и отлично сочетается с разными продуктами:

с белками (йогурт, орехи, семена) — для длительного насыщения и стабилизации сахара,

с полезными жирами (оливковое масло, авокадо) — для усвоения каротиноидов,

с листовой зеленью — витамин С помогает усваивать железо,

с цельнозерновыми и семенами чиа — растворимая клетчатка помогает нормализовать холестерин.

Попробуйте дольки грейпфрута в салате с рукколой, оливковым маслом и рыбой на гриле или добавьте в йогурт с семечками на завтрак.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.