Черешня без вреда: врач назвала безопасную для здоровья норму ягод в сутки

Употребление полезного лакомства также трубет соблюдения ряда правил.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Михальчевский
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Эндокринолог Хайкина: чрезмерное употребление черешни поднимает сахар в крови
Употребление черешни в количестве, превышающем суточную норму, может привести к проблемам со здоровьем. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказала эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина.
Как пояснила врач, безопасная порция этой ягоды для взрослого человека — около 100–150 граммов в день. Поскольку даже полезные продукты, как пояснила эксперт, важно употреблять умеренно.
Так, добавила Хайкина, черешню лучше есть после основного приема пищи, а не натощак. При чрезмерном употреблении ягоды вызывают вздутие живота и резкие изменения уровня сахара в крови.
Специалист обратила внимание и на состав черешни. В ней содержится мелатонин — вещество, которое участвует в регуляции циклов сна и бодрствования. Благодаря этому умеренное употребление черешни во второй половине дня может помочь легче заснуть и положительно сказаться на качестве ночного отдыха.
Помимо этого, врач подчеркнула, что польза ягод сохраняется только при разумном количестве в рационе.
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