Черешня без вреда: врач назвала безопасную для здоровья норму ягод в сутки

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 70 0

Употребление полезного лакомства также трубет соблюдения ряда правил.

Сколько черешни можно есть в день

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Михальчевский

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Эндокринолог Хайкина: чрезмерное употребление черешни поднимает сахар в крови

Употребление черешни в количестве, превышающем суточную норму, может привести к проблемам со здоровьем. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказала эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина.

Как пояснила врач, безопасная порция этой ягоды для взрослого человека — около 100–150 граммов в день. Поскольку даже полезные продукты, как пояснила эксперт, важно употреблять умеренно.

Так, добавила Хайкина, черешню лучше есть после основного приема пищи, а не натощак. При чрезмерном употреблении ягоды вызывают вздутие живота и резкие изменения уровня сахара в крови.

Специалист обратила внимание и на состав черешни. В ней содержится мелатонин — вещество, которое участвует в регуляции циклов сна и бодрствования. Благодаря этому умеренное употребление черешни во второй половине дня может помочь легче заснуть и положительно сказаться на качестве ночного отдыха.

Помимо этого, врач подчеркнула, что польза ягод сохраняется только при разумном количестве в рационе.

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