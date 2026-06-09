Врач опроверг деление каш на полезные и бесполезные

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 46 0

Специалист объяснил, что универсально вредной крупы нет, а выбор зависит от целей питания.

Врач развеял миф о полезных и бесполезных кашах

Фото: 5-tv.ru

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Нейрогастроэнтеролог Симаков: каши не делят на полезные и бесполезные

Утверждение о том, что белый рис или манка являются абсолютно «пустыми» и вредными продуктами, — не более чем миф. Об этом в беседе с Газета.ру заявил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Нет такой крупы, про которую можно сказать: вот она вредная. Просто они разные. Одни крупы дают больше белка, другие — больше углеводов, третьи — больше клетчатки», — объяснил специалист.

По его словам, вычеркивать какие-либо злаки из здорового меню нет нужды, ведь все они остаются важной частью растительного рациона. При этом крупы действительно серьезно отличаются по насыщенности и составу.

Рекордсменами по содержанию легкоусвояемого белка врач назвал киноа, овсянку и гречку. Рис и манка считаются более щадящими для пищеварения и богаты углеводами, поэтому разговоры об их однозначной опасности эксперт назвал преувеличением.

Если человеку необходимо нарастить потребление клетчатки, имеет смысл налегать на гречку, булгур, перловку или овсянку — в них также много магния и железа. Когда же главная задача — быстрее восполнить энергию, уместнее будет порция риса.

Симаков подчеркнул, что оценивать любую кашу необходимо только в связке со всем суточным меню, а термическая обработка в целом позволяет зерновым сохранять полезные свойства.

Ранее 5-tv.ru писал, что эндокринолог Хайкина назвала безопасную для здоровья норму ягод в сутки.

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