Новые удары Ирана и разрушения в Тегеране: что происходит на Ближнем Востоке

Айшат Татаева
Айшат Татаева 71 0

Стороны не демонстрируют готовности к снижению интенсивности боевых действий.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Иран нанес удары беспилотниками по авиабазе Рамат-Давид

На седьмой день открытого военного противостояния между Ираном, США и Израилем стороны продолжают обмениваться ударами по военной инфраструктуре и стратегическим объектам. Конфликт сопровождается атаками беспилотников, ракетными ударами и сообщениями о разрушениях как военных, так и гражданских объектов. Одновременно растет число погибших и раненых, а обстановка в регионе остается крайне напряженной.

Иран нанес удары беспилотниками по авиабазе Рамат-Давид и радиолокационной станции на базе Мерон на севере Израиля. Об этом сообщил штаб войск ПВО Исламской Республики. По данным иранских военных, также был атакован объект американских вооруженных сил — военная база США в Кувейте.

Тем временем в центральной части Израиля произошел пожар в жилом доме после обстрела со стороны Ирана. Информация о пострадавших уточняется.

В Иране продолжает расти число жертв ударов США и Израиля. По данным иранского Красного Полумесяца, общее количество погибших достигло 1332 человек. Иранская государственная телерадиокомпания сообщает, что в результате ударов США и Израиля по Тегерану повреждены гражданские объекты, включая жилые дома.

Ситуация в регионе остается напряженной, стороны продолжают обмен ударами, а международное сообщество призывает к деэскалации конфликта.

