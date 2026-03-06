Сезон заболеваемости: какие вирусы угрожают россиянам этой весной

Эпидемиолог Онищенко: весной можно заболеть гриппом и ОРЗ

Наступление календарной весны не отменяет угрозу гриппа и острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Об этом в беседе с aif.ru рассказал эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, сезон заболеваемости гриппом и ОРЗ продолжается. Чтобы избежать болезни, необходимо одеваться по погоде и следить за своим самочувствием. Если поднялась температура, то нужно сразу обратиться к врачу. Онищенко пояснил, что риск заболеваемости будет сохраняться до второй декады апреля. Кроме того, специалист добавил, что не стоит забывать о COVID-19.

«Если появилось недомогание с температурой, то стоит приобрести тест и проверить. Если реакция положительная, то впадать в транс не нужно, а нужно обязательно сходить в поликлинику, чтобы врач определил тактику лечения», — заключил эпидемиолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему мужчины тяжелее переносят грипп. Женский организм изначально лучше защищен от вирусов благодаря эстрогенам. У мужчин же такой поддержки нет: тестостерон, напротив, способен замедлять работу иммунных клеток. Кроме того, важную роль играет генетика.

