Будет новый кратер? Столкнется ли угрожающий Земле астероид с Луной

В случае «космической аварии» Земле грозит метеоритный дождь.

Столкнется ли астероид 2024 YR4 с Луной

Фото: www.globallookpress.com/NASA/Kim Shiflett

Universe Today: угрожающий Земле астероид 2024 YR4 не столкнется с Луной

В НАСА исключили возможность столкновения астроида 2024 YR4 с Луной в 2032 году. Об этом сообщил журнал Universe Today.

«На основании показаний JWST (телескоп Джеймса Уэбба. — Прим. ред.), собранных 18 и 26 февраля, эксперты из Центра исследований околоземных объектов NASA при Лаборатории реактивного движения заявляют, что 2024 YR4 пролетит мимо лунной поверхности на расстоянии 13 200 миль 22 декабря 2032 года», — проинформировало издание.

Астероид открыла в конце 2024 году система последнего предупреждения о воздействии на землю (ATLAS) в Чили. Однако точно высчитать траекторию его полета удалось совсем недавно.

Еще в начале 2025 года ученые заявляли, что хоть и маленькая, но есть вероятность, что 2024 YR4 упадет на Землю. Однако вскоре этот сценарий исключили. Однако шанс того, что это космическое тело столкнется с Луной, оценивали в 4,3% еще в январе 2026 года.

Если бы 2024 YR4 действительно столкнулся бы с Луной, то на спутнике Земли образовался бы кратер шириной почти в два километра. Произошел бы большой взрыв, а на Землю, вероятно, обрушились бы метеоритные дожди.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Земля остается беззащитной перед тысячами потенциально опасных астероидов, которые ученые называют «убийцами городов». Эти космические объекты все еще не обнаружены и свободно перемещаются в опасной близости от нашей планеты.

Ученые пояснили, что огромные объекты уже давно обнаружены и изучены, а мелкие сгорают в атмосфере. Основанная проблема в камнях «среднего класса», диаметром около 140 метров.

