Собянин: московский транспорт установил рекорд по числу побед в конкурсах

В 2025 году транспортный комплекс Москвы одержал свыше 90 побед в российских и международных конкурсах. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в канале в мессенджере МАХ.

«Московский транспорт в 2025 году установил рекорд по числу побед в российских и международных конкурсах. В общем зачете 91 награда», — написал градоначальник.

Он отметил, что в прошлом году городской транспортный комплекс организовал 88 международных мероприятий с участием 30 государств из Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. Собянин подчеркнул, что Москва приняла IV Международный транспортный саммит, который объединил 143 гостей из разных стран.

«В 2025-м также запустили обновленную веб-платформу международного проекта Urban Transport Data. Его география расширилась до 32 городов: в прошлом году к проекту присоединились еще 17 мегаполисов, в том числе Аддис-Абеба, Астана, Алма-Ата, Ереван, Гавана, Лима, Мехико, Хошимин и другие», — добавил мэр.

Глава города заявил, что в 2026 году развитие транспортных проектов будет продолжено. В планах — провести Международный образовательный курс по интеллектуальным транспортным системам для зарубежных партнеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал о скором запуске в столице нового трамвайного диаметра T2, который позволит соединить районы Чертаново и Новогиреево.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.