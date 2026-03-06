«Это способ выжить»: Волкова объяснила, почему заблокировала мать

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 51 0

У актрисы сложные отношения не только со своей родительницей, но и со старшей дочерью.

Почему актриса Волкова не общается с матерью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Екатерина Волкова не общается с матерью и заблокировала ее

Актриса Екатерина Волкова состоит в сложных отношениях с матерью, поэтому приняла решение заблокировать ее. Об этом артистка рассказала на «Форуме в большом городе» от VK.

«Я ее заблокировала, потому что это был способ выжить. У меня очень сложный график, и я сказала, что у меня проблемы со здоровьем <…> Я хотела подстраховать семью, чтобы у меня был какой-то независимый заработок, потому что очень сложно, когда ты боишься, что ты вдруг станешь немощной», — поделилась Екатерина.

По словам актрисы, она очень благодарна родительнице за воспитание. Однако ей больно, что мама перестала ее поддерживать. В какой-то момент отношения между ними стали настолько натянутыми, что Екатерине пришлось прервать общение.

«Надо как-то прервать этот круг уже с нашими дочерями, чтобы потом наши внучки тоже не имели этот зависимый круг абьюза, обвинений, долга <…> Нет, надо быть счастливыми. Мы должны быть счастливыми, это наше предназначение», — заявила Волкова.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Волкова рассказала, что у нее напряженные отношения со старшей дочерью. Валерия не общается с матерью и не разрешает ей видеться с внуками. Волкова в ужасе от сложившейся ситуации, ведь раньше они с Валерией были очень близки. Артистка воспитывала девочку одна после того, как со скандалом ушла от ее отца. По словам Волковой, в их отношениях с дочерью виноват зять.

