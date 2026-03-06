«Показали зубы»: теннисистке из Венгрии угрожали перед матчем с украинкой

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Организаторам пришлось усилить меры безопасности, поэтому на матч зрителей не пустили.

Как украинские фанаты сорвали теннисный матч в Турции

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Сийярто обвинил украинцев в угрозах венгерской теннисистке перед турниром

На международном женском теннисном турнире в Анталье венгерской спортсменке угрожали перед матчем против соперницы с Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии на своей личной странице в Facebook*.

По словам политика, на электронную почту теннисистки и ее семьи поступали письма с угрозами.

«Венграм нельзя угрожать, мы защитим каждого, где бы он ни находился в мире», — отметил Сийярто.

Власти Венгрии оперативно обратились за помощью к руководству Турции. Для защиты спортсменки выделили охрану. Организаторы турнира также усилили меры безопасности на объекте. В результате матч между венгерской и украинской теннисистками прошел при пустых трибунах — зрителей на игру не допустили.

«Позор, что мы дошли до этого, позор, что теперь уже открыто угрожают венгерским людям. По всему миру украинцы показали свои зубы», — сказал Сийярто.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский угрожал передать номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причиной он назвал блокировку кредита Евросоюза Украине на 90 миллиардов евро.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

