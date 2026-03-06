Дали пощечину: у Венгрии лопнуло терпение из-за поведения Зеленского

Из-за поведения Зеленского, лопнуло, похоже, терпение Будапешта. Виктор Орбан месяцами отвечал на выпады Киева дипломатией, но сейчас в Венгрии решили действовать — жестко и публично. Вот так на границе были задержаны инкассаторские машины украинского банка с крупной суммой денег и килограммами золота.

И пока Киев обвиняет Венгрию в государственном рэкете, в украинскую столицу отказывается ехать премьер Словакии Фицо. Он сослался на «абсолютное недоверие» к украинскому лидеру. Превратится ли все это на фоне энергобаталий в крупный политический конфликт внутри всего Евросоюза — выяснил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Венгрия долго и дипломатично терпела грубые наскоки Зеленского, но, наконец, влепила хаму звонкую пощечину.

В Будапеште задержаны две инкассаторские машины украинского банка, которые ехали в Австрию транзитом через Венгрию, а в них везли: 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Большой куш! А логистикой груза заведовал экс-генерал СБУ. По подозрению в отмывании денег возбуждено дело. Киев вне себя.

«Венгрия взяла заложников и украла деньги! Если это и есть та „сила“, о которой сегодня ранее говорил Виктор Орбан, то это сила преступной банды! Это государственный терроризм и рэкет!» — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

А что они хотели после бандитских угроз Зеленского лидеру европейской страны, который, пусть и блокирует решение по военному кредиту Украине, но хотя бы по закону?

«Надеюсь, что одна персона в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие. Иначе мы дадим адрес этой персоны нашим Вооруженным силам, пусть ребята ему звонят и общаются на своем языке», — пригрозил Владимир Зеленский.

Риторика братвы из 1990-х на госуровне. Вызов принят венгерской оппозицией, которая вдруг вступилась за Орбана — спрашивает с Зеленского за его слова.

«Ни один иностранный лидер не может угрожать ни одному гражданину Венгрии. Я ожидаю, что руководство Европейского союза разорвет все связи с Украиной до тех пор, пока президент Зеленский не прояснит свои слова и не принесет извинения всем гражданам Венгрии», — заявил лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр.

Даже Еврокомиссия осудила выпад Зеленского.

«Такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС», — заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

Словацкий лидер Фицо, который отложил сегодняшний визит в Киев, тоже подставил Орбану плечо.

«Недопустимо, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги. Мы ему помогаем во всем, а он причинил нам убытки в 500 миллионов. Теперь остановил нефть», — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Все из-за поставок российской нефти Венгрии и Словакии по трубопроводу «Дружба», идущему через Украину. Зеленский перекрыл его в январе, нарушив международный договор. Теперь шантажирует Орбана. Но хватит ли силенок?

«Мы прекратили поставки бензина в Украину, не будем поставлять и дизтопливо. Приостановим поставки важных для украинцев товаров до получения разрешения от Киева на поставку нефти», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио.

Венгрия дает Украине три дня на возобновление транзита нефти. Время пошло. Но теперь интересна реакция главарей Евросоюза. Ведь есть нюанс. В инкассаторских машинах Киева, вероятно, ехали именно их криминальные деньги, отмытые, легализованные. И им очень не выгодна огласка этой пикантной истории на фоне выделения очередного военного кредита Украине.

