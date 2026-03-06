В Москве представили первый графический роман о Великой Отечественной войне

Первый графический роман для молодежи «Великая Отечественная война: непридуманные истории» презентовали в Москве. Это совместный проект писателей Максима Григорьева и Сергея Лукьяненко, он создан при поддержке Общественной палаты.

Книгу составили из рисунков и диалогов. Сюжет посвящен борьбе с украинскими националистами в годы войны и противостоянию неонацизму в наше время.

«Одновременно действие в этом произведении художественном происходит в наше время, конечно мы затрагиваем СВО, и одновременно 1930-е и 1940-е годы — перед Великой Отечественной войной и во время Великой Отечественной войны. Он абсолютно соответствует исторической правде, здесь даже подобраны рисунки, они многие сделаны с фотографий того времени», — рассказал российский писатель, автор графического романа Максим Григорьев.

