Аудио или бумажные: какие книги полезнее для детей

Когда малыши погружаются в повествование, они развивают эмпатию и учатся понимать мир с разных точек зрения
Фото: www.globallookpress.com/ Nikolay Gyngazov
Daily Mail: аудиокниги и бумажные книги одинаково полезны для детей
Слуховое восприятие информации является таким же эффективным методом обучения детей, как и самостоятельное чтение бумажных книг. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление эксперта по образованию Кэти Уокер.
Специалист подчеркнула, что прослушивание аудиокниг нельзя считать «жульничеством» или облегченным путем, так как этот процесс активно обогащает лексикон ребенка и стимулирует его интерес к литературе.
По словам Уокер, когда дети погружаются в повествование, они развивают эмпатию и учатся понимать мир с разных точек зрения, что критически важно в условиях доминирования технологий.
«Прослушивание аудиокниг ни в коем случае не является мошенничеством». — отметила эксперт.
Она добавила, что многократное прослушивание одних и тех же историй позволяет надежно закрепить новые слова в памяти, создавая фундамент для уверенного общения в будущем.
Исследование, проведенное компанией Yoto среди двух тысяч родителей, показало значительное расхождение во мнениях относительно пользы аудиоформата. Около 35% респондентов до сих пор убеждены, что прослушивание книг — это «чит-код», который не может заменить печатное слово.
При этом 40% опрошенных признали, что аудиозаписи помогают их детям улучшить произношение, а 47% заметили прогресс в навыках слушания.
Около 37% родителей и вовсе заявили, что их дети лучше понимают смысл произведения именно на слух. Наиболее популярным временем для такого досуга стали вечерние часы перед сном (33%), поездки в автомобиле (28%) и период отпуска (22%).
Среди жанровых предпочтений лидируют приключения, сказки и классическая детская литература.
Специалисты подчеркнули, что аудиокниги могут стать отличным подспорьем для мальчиков, которые, согласно статистике, проявляют к ним даже больший интерес, чем девочки.
