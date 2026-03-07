Бессент: США могут пойти на ослабление санкций в отношении российской нефти

|
Дарья Бруданова
Накануне США «разрешили» Индии закупать нефть у РФ.

США могут ослабить санкции в отношении российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона снять часть санкций с российской нефти ради снижения дефицита на мировом рынке. Об этом он сообщил 6 марта в эфире Fox News.

«Чтобы сгладить временный дефицит нефти на мировом рынке, мы разрешили им продолжить принимать российскую нефть. Мы также можем снять санкции с части поставок российской нефти», — заявил Бессент.

По его словам, в море находятся танкеры с «сотнями миллионов» баррелей нефти, которая сейчас находится под санкциями. Отмена рестрикций, считает министр, сделает ситуацию на рынке более стабильной.

В настоящее время в Вашингтоне обсуждают такую возможность для снижения топливной напряженности.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, нанеся ракетные удары по территории Тегерана. В ответ на это исламская республика выпустила ракеты по Тель-Авиву, а также по американским базам в регионе — в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Через несколько дней после начала боевых действий на Ближнем Востоке движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось. Из-за военной ситуации нефтяные корабли до сих пор не могут пройти по нему.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тегеране объяснили ситуацию с проходом танкеров через Ормузский пролив. В Иране в очередной раз подчеркнули: они не препятствуют движению кораблей. Однако ответственность за безопасность судов полностью лежит на компаниях. Кроме того, там заявили, что в случае необходимости Тегеран нанесет удары по американским и израильским кораблям.

