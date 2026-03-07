В Иране объяснили ситуацию с проходом кораблей через Ормузский пролив

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 95 0

За последние сутки через него не прошел ни один танкер.

Движение кораблей через Ормузский пролив закрыто

Фото: www.globallookpress.com/ Sepahnews

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран не закрыл Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако корабли, связанные с Израилем или США, не могут пройти по нему. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба Вооруженных Сил армии Ирана Абольфазль Шекарчи. Его слова передает новостное агентство Quds.

«Мы не закрывали Ормузский пролив и не собираемся этого делать. Тот факт, что корабли не проходят через него, связан с военной ситуацией», — сказал Шекарчи, добавив, что ответственность за безопасность танкеров лежит на самих судоходных компаниях.

Атака США и Израиля на Иран

Конфликт Ирана с США и Израилем вышел за рамки политического противостояния и перешел в стадию открытых боевых действий 28 февраля.

В тот день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Тегерана при поддержке Тель-Авива. В результате нанесенных ударов погибли представители высшего руководства исламской республики, среди них верховный лидер аятолла Али Хаменеи и глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

В ответ на действия США и Израиля Иран начал свою военную операцию. В рамках этой кампании подразделения КСИР атаковали израильскую территорию, а также базы США, расположенные в регионе.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Ранее 5-tv.ru писал, что движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось. Это произошло сразу после начала военной операции США и Израиля. За последние сутки через пролив прошло лишь два корабля.

