Весна не радует? Психолог объяснила, почему в первые теплые недели появляется тревога

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Какие изменения в психике вызывает смена сезонов?

Почему грустно весной

Фото: 5-tv.ru

Психолог Себелева: в начале весны многие испытывают тревогу и грусть

Смена времен года может вызывать у людей с психологическими проблемами тревожность и подавленность. Это происходит не только когда наступает холодная зима, но и с приходом, казалось бы, теплой и ласковой весны. О причинах этого явления «Газете.ру» рассказала психолог Юлия Себелева.

Организм человека стремится восстанавливать и удерживать постоянство внешней или внутренней среды с целью избегания стресса.

Когда происходят значительные изменения, мы можем испытывать ситуативные скачки тревоги — так наш организм пытается адаптироваться к меняющейся обстановке. В периоды внешней или внутренней трансформации появляется усталость — перестраиваются циркадные ритмы, остро ощущается истощение и авитаминоз.

Депрессия и тоска в первые весенние недели — явление нормальное и обусловленное микробиологически. Запасенные на зиму микро и макронутриенты в организме кончились, что проявляется в скачках настроения и раздражительности, объяснила эксперт.

Чтобы легче перенести это состояние, психолог рекомендует позаботиться о комфортном отдыхе. Обязательно проветривать комнату перед сном, принимать теплый душ. Также полезно будет сократить время в соцсетях и в целом перед экранами.

Ранее специалист по ментальному здоровью представил глубокий анализ личностей знаменитых исторических деятелей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Весна не радует? Психолог объяснила, почему в первые теплые недели появляется тревога
