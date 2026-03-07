Гастроэнтеролог Боровская: безуглеводные диеты грозят болезнями суставов и почек

Диета Дюкана и кетодиета давно стали популярными способами быстро сбросить лишние килограммы, однако такие методы могут нанести серьезный вред здоровью. В беседе с РИА Новости гастроэнтеролог Наталья Боровская отметила, что стремление к идеальной фигуре часто оборачивается болезнями суставов и почек.

Диета Дюкана основана на употреблении большого количества белка при минимуме углеводов. Однако такой рацион подходит далеко не всем. По словам Боровской, избыток белка может вызвать резкий скачок уровня мочевой кислоты в организме, что может привести к развитию подагры, поражению суставов и образованию камней в почках.

Не менее опасной может быть и кетодиета, основой рациона которой являются жиры. Главная опасность заключается в стремительном росте уровня холестерина в крови. Врач подчеркнула, что такой режим питания категорически противопоказан людям с атеросклерозом, хроническим панкреатитом и желчнокаменной болезнью.

Принцип обеих диет схож: организм лишается углеводов и начинает использовать собственные жировые запасы как источник энергии. Несмотря на быстрый визуальный эффект, такая «перестройка» является огромным стрессом для организма.

Гастроэнтеролог добавила, что любую программу питания следует применять с разумной осторожностью. Главное правило — сначала пройти обследование и проконсультироваться со специалистом.

