Юниорские и молодежные сборные РФ по гандболу допустили к международным турнирам

Международная федерация гандбола (IHF) допустила молодежные и юношеские сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям. Об этом сообщил глава высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Российские и белорусские гандболисты находились вне игры на мировом уровне с марта 2022 года. Тогда, из-за ситуации на Украине, Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили клубы и сборные от всех турниров на неопределенный срок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал предложение отменить ограничения для спортсменов из России и Белоруссии, позволяя им участвовать в международных молодежных соревнованиях. Новые правила будут действовать на Молодежных Олимпийских играх в Дакаре в 2026 году. При этом спортсмены должны следовать стандартам, касающимся использования флага и гимна. Министр спорта России Михаил Дегтярев поблагодарил МОК за это решение.

