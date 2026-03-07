«Могла свалиться в любой момент»: Ани Лорак поборола страх высоты ради нового шоу

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Певица решилась на такой риск, чтобы поднять «новую планку» в творчестве.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Ани Лорак исполнила на концерте песню на высоте 50 метров

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек. — Прим. ред.) представила в Москве новую концертную программу AURA, ради которой она поборола многолетний страх высоты. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере шоу.

Программа разделена на пять смысловых блоков. Каждый из них рассказывал свою историю: от боли и предательства до обретения внутренней силы. Сцена в это время постоянно трансформировалась — огромные платформы двигались и поднимали певицу в воздух прямо во время исполнения песен.

Кульминацией вечера стало появление артистки на вершине 50-метрового экрана, где Ани Лорак под самым куполом зала должна была исполнить песню.

«Я боюсь высоты, но пришлось преодолеть для шоу, потому что это шоу трансформации, новой меня», — отметила Ани Лорак.

Певица также призналась, что сложным для нее заданием стал спуск по шатким ступеням на шпильках.

«Представляете, я на каблуках, а они (ступени. — Прим. ред.) шатались, то есть я могла свалиться в любой момент», — отметила артистка.

По словам Ани Лорак, она решилась на такой риск, чтобы поднять «новую планку» в своем творчестве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак делала перерыв в концертном графике и путешествовала с мужем, испанским бизнесменом Исааком Виджраком. Отпуск был приурочен к годовщине свадьбы.

