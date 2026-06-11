Берлинский авиасалон превратился в смотр военной техники

И похоже, что немецкая столица решила стать витриной новой европейской стратегии. Формально — оборонной. Но по факту в Берлин привезли самые современные образцы наступательных вооружений. Вот только далеко не все партнеры Германии согласны с такой демонстрацией силы.

Кроме того, чем выше расходы на оружие, тем сильнее удары по собственной экономике. Реакцию на происходящее собрал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин. Он работает в Берлине.

И небо над Берлином теперь тоже не мирное. Вихрем проносятся Eurofighter, зависают боевые Tiger. Вертолеты будто выходят на поклон. Но это уже не просто высший пилотаж, а репетиция возможностей воздушного боя. Новая европейская привычка готовиться к войне подобралась и к знаковому Берлинскому аэрокосмическому салону.

Тот же Airbus в этом году выглядит непривычно воинственно. Впервые он так открыто выкатывает внушительную дроновую линейку под реальные сценарии боевого применения.

Надзор. Разведка. От малых тактических до автономно управляемого вертолета Airbus. Вместо привычной кабины пилота — фактически вход на борт, причем сразу в грузовой отсек. И, кажется, летчики не очень-то в восторге от такого будущего — без будущего для самих себя.

— Ничего я об этом не думаю.

А беспилотникам уже устраивают дефиле наравне с другой техникой. Больше того — Бундесвер прямо во время авиашоу ведет рекрутинг операторов дронов. И все это, конечно, под крылом государства. Фридрих Мерц на открытии Берлинского салона допускает слишком уж точную оговорку, перепутав известную немецкую авиакомпанию с военно-воздушными силами своей страны.

Даже в программной речи Мерц загоняет гражданскую авиацию и военную в один ангар.

«Мы рассматриваем воздушный транспорт, авиационную промышленность и военную авиацию в комплексе», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Звучит, конечно, внушительно, но как бы все не оказалось пустым звуком. Проблема в том, что один такой большой европейский комплекс уже не задался. Всего за два дня до старта авиасалона рухнули последние надежды на совместный франко-германский истребитель шестого поколения. «Боевое облако», дроны-ведомые, сенсоры, управление, единая архитектура воздушной войны — все развалилось. И не под ударом противника. Франция и Германия так и не смогли найти общий язык.

«Этот проект — один из семи или восьми, которые Макрон запустил вместе с Меркель. Почти все они мертвы. Последний, который еще жив, — это совместный боевой танк. И, честно говоря, дела у него тоже идут не очень хорошо», — пояснил военный эксперт Кристиан Меллинг.

Самые непримиримые сторонники европейского перевооружения теперь причитают, признавая не силу, а слабость своих возможностей.

«Лучше конец с последствиями, чем бесконечные последствия без конца. Но это не образец для Европы — это показывает, что национальные интересы в промышленности все еще огромная проблема», — заявила депутат Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Следом и министр обороны Писториус раскрывает то, что ни для кого и не было военной тайной: долгосрочной ясности нет.

«Первый вариант — заказать больше F-35. Второй — присоединиться к уже существующему международному проекту или запустить свой собственный под немецким руководством с Airbus и другими партнерами», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Слова сотрясают воздух не хуже истребителей. Еще бы о гостях авиасалона позаботились с тем же рвением: в этот раз летательный аппарат пригодился бы наверняка каждому. Пропалестинские активисты заблокировали подъезд к выставочному центру — ни проехать, ни нормально пройти. Зато все почувствовали войну под ногами.

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