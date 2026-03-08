«Роскосмос» показал фотографии «космических цветов» к 8 Марта

Дарья Бруданова
У каждого из них своя удивительная история.

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

В преддверии Международного женского дня — 8 Марта — госкорпорация «Роскосмос» опубликовала серию фотографий туманностей, которые похожи на цветы.

«В объективе астрофотографа — гигантские звездные „оранжереи“ на расстоянии тысяч световых лет», — сказано в Telegram-канале.

В сообщении также указаны названия необычных цветов — «Тюльпан», «Розетка», «Ирис», «Сердце», «Душа». У каждого своя история. Так, «Ирис» — голубое свечение межзвездной пыли, а «Сердце» — огромная область звездообразования.

Эти цветы, как пояснили в «Роскосмосе», сформировались под действием излучения горячих молодых светил, которое заставляет водород светиться яркими красными и белыми оттенками.

«Изящные лепестки» на опубликованных снимках — мощные процессы гравитационного сжатия и формирования новых звездных систем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России начались трехдневные выходные по случаю 8 Марта. В 2026-м праздник выпадает на воскресенье. Однако жители РФ все равно будут отдыхать три дня — 6, 7 и 8 числа. После мини-каникул россияне вернутся к рабочей неделе. Она продлится всего четыре дня.

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

