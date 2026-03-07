В России начались трехдневные выходные по случаю 8 Марта

После мини-каникул россияне вернутся к четырехдневной рабочей неделе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В России начались длинные выходные, приуроченные к Международному женскому дню. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать. Это следует из производственного календаря на 2026 год.
В этом году Международный женский день, 8 марта, выпал на воскресенье, а 9 марта — на понедельник, который также является выходным. Благодаря этому россияне смогут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно. После выходных их ждет короткая, четырехдневная рабочая неделя.
Перед длинными выходными Соцфонд сообщил, что график социальных выплат сдвигается. В этом году, из-за празднования 8 Марта, выплаты за февраль — пособия и пенсии — будут перечислены заранее.
Весна и 8 Марта уже близко. Цены на букеты высоки, но есть способы собрать красивый и недорогой букет. Главное — знать секреты выбора цветов и ухода за ними. Подробности читайте на 5-tv.ru.
