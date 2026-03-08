В подмосковном Звенигороде пропали трое детей

|
Дарья Бруданова
В поисках задействованы 150 человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Московской области, недалеко от Звенигорода, пропали три ребенка: 13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Иван. Об этом ТАСС сообщил координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.

В поисках участвует 150 добровольцев. В последний раз детей видели вечером 7 марта. По словам очевидцев, они были около реки. Волонтеры тщательно осматривают тот район.

«Отрабатывается берег реки Москвы, просматриваются камеры видеонаблюдения и опрашиваются свидетели», — сказал Андрей Чернов.

Однако пока это не дало никаких результатов. По информации СМИ, в ходе поисков был найден шарф одного из пропавших мальчиков.

Еще есть информация, что дети якобы утонули. Это утверждает один из рыбаков. По его словам, он видел кого-то в воде. При этом звонить в «112» мужчина не стал, так как это делал другой человек. Рыбака доставили на допрос в отделение полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Смоленской области пропала девятилетняя девочка. После трех дней поисков ее нашли живой. Она была в квартире недалеко от своего дома. Полиция задержала похитителя, а также его сожительницу. Их мотивы устанавливаются.

