ЦАХАЛ нанесла удары по ключевым командирам ливанского движения «Кудс»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ключевых командиров ливанского подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), действовавших в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Утверждается, что основным поводом для нанесения ударов по столице Ливана была террористическая активность этого формирования в отношении Тель-Авива и его граждан. По данным военных, работа «Кудс» велась одновременно с деятельностью КСИР в Иране.

Еще в Telegram-канале израильского военного ведомства сказано, что перед нанесением ударов они предприняли меры по снижению вероятности причинения ущерба мирному населению.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля объявили о проведении масштабной военной операции против Ирана. В тот день они нанесли десятки ударов по военным и гражданским объектам страны. В результате погибли сотни людей, включая детей.

Затем, 2 марта, Тель-Авив объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ заявили, что данная организация поддержала Тегеран в разгоревшемся конфликте и нанесла удары по территории Иерусалима. Так израильская армия вошла на юг Ливана.

Ранее 5-tv.ru писал, что от ударов Израиля по Ливану погибли 123 человека. На месте бомбардировок продолжаются спасательные работы. Вероятнее всего, число погибших еще вырастет.

