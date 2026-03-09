Трамп пообещал падение цен на нефть после устранения угрозы со стороны Ирана

Рита Цветкова 22 0

По словам президента США, скачки на бирже — кратковременное явление.

Как Трамп планирует нормализовать мировые цены на нефть

Фото: Reuters/Nathan Howard

Трамп: цены на нефть снизятся после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана

Цены на нефть упадут, когда будет устранена ядерная угроза со стороны Ирана. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. И подчеркнул — он уверен в своих словах, а несогласные ошибаются.

«Краткосрочные цены на нефть, которые резко упадут после устранения иранской ядерной угрозы, — это очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира», — написал Трамп.

Накануне журналисты американской газеты The New York Times, ссылаясь на данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), сообщили, что в течение недели после начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на бензин в США поднялись на 14%. Стоимость галлона (3,785 литра) достигла 3,41 доллара — это самый высокий уровень с 2024 года.

В то же время цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE выросла до 102,66 доллара за баррель. 6 марта нефть подорожала до 90 долларов за баррель впервые с 19 апреля 2024 года — до этого момента максимальная отметка держалась на уровне 85 долларов.

США и Израиль нанесли первые удары по исламской республике 28 февраля. Были убиты представители иранского руководства, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Ответными ударами Тегеран атаковал территории Израиля и американские военные базы в странах Ближнего Востока, а также перекрыл Ормузский пролив, пропускавший около 20% мировой нефти.

Ранее 5-tv.ru сообщал о росте напряженности между США и Израилем после ударов по нефтяным объектам Ирана, которые Вашингтон стремился сохранить.

