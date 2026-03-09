На нефтяном месторождении в ОАЭ начался пожар после атаки беспилотника
Удар пришелся на промзону в эмирате Фуджейра, которая является главным центром хранения нефти и нефтепродуктов.
Фото: Reuters/Stringer
На нефтяном месторождении в Фуджейре в ОАЭ начался пожар после атаки БПЛА
Пожар охватил месторождение нефти в эмирате Фуджейра, ОАЭ, после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в соцсети X сообщили представители пресс-службы местного правительства. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия возгорания, данные о возможных жертвах и пострадавших уточняются.
«Компетентные силы в эмирате Фуджейра разбираются с аварией в нефтяном районе Фос. Ни один обломок не упал, сработали силы противовоздушной обороны (ПВО)», — сказано в публикации.
Нефтепромышленная портовая зона в Фуджейре служит главным центром хранения нефти и нефтепродуктов, играет важную роль в экспортных поставках нефти из Персидского залива.
Это пространство площадью примерно 12,8 миллиона квадратных метров, оно располагается вдоль побережья Оманского пролива, к востоку от Ормузского пролива.
США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. Американский лидер назвал причиной атаки спор относительно ядерной и ракетной программ Тегерана. Тель-Авив наносит удары по нефтяным объектам, в то время как Штаты настаивают на их сохранении, из-за чего, по данным аналитиков, между союзниками нарастает напряжение.
Иран ответными ударами поражает цели на территории Израиля, а также по военным базам Соединенных Штатов в государствах Ближнего Востока — в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и Ираке.
В исламской республике количество жертв конфликта превысило 1,2 тысячи, ранения, по данным Минздрава, получили более десяти тысяч. В городе Минабе погибли более 150 учениц школы для девочек. Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и члены его семьи, в том числе годовалая внучка. В стране объявлен 40-дневный траур.
