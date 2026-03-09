«Удивляюсь ее разумности»: певица МакSим поздравила старшую дочь с днем рождения

Старшей дочери певицы МакSим Александре исполнилось 17 лет

Поклонники певицы Марины Максимовой (Абросимовой), известной как МакSим, не могут поверить, что у нее уже такая взрослая дочь. Старшей наследнице артистки исполнилось 17 лет. Звездная мама опубликовала ее фото в личном блоге и сопроводила трогательным поздравлением, полным восторга.

«Сегодня день рождения у моей маленькой Сашеньки! Какие же разные у нас с ней 17 лет! Удивляюсь ее разумности, душевной чистоте, доброте и здравомыслию», — написала МакSим.

Александра, конечно, юна, но заметно отличается от многих «звездных дочерей». Девушка не пытается обуздать вьющиеся волосы, не злоупотребляет косметикой, не шокирует откровенными нарядами и не вмешивается в свою естественную красоту. Ее выбор горячо поддерживают фанаты МакSим.

Александра, по словам мамы, очень любит делать селфи. Фото: Instagram*/maksimartist

«Мамины глаза! Счастья доченьке и маме!»;

«Глаза ровно как те, что на обложке первого альбома»;

«Я помню, ка по новостям показывали выписку из роддома Марины с Сашей. Мне тогда было восемь лет. Сейчас уже 25, а Сашеньке 17. С днем рождения красотку! Мира и добра!» — пишут фолловеры певицы.

У 42-летней МакSим две дочери. Старшую она родила в 2009-м от звукорежиссера Алексея Луговцова, в 2011-м супруги развелись. В 2014 году на свет появилась вторая дочь артистки Мария, ее отец — бизнесмен Антон Петров. Всего через год после рождения девочки ее родители расстались.

