Изменилось число регионов РФ со средней зарплатой экономистов выше 150 тысяч рублей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Еще в ноябре таких субъектов в России было всего четыре.

Средняя зарплата экономистов в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Среднюю зарплату больше 150 тысяч рублей экономисты получают в 12 регионах РФ

В России увеличилось количество регионов с зарплатой экономистов выше 150 тысяч рублей. Теперь их 12. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Отметается, что в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области, Камчатском крае и Москве средняя заработная плата в декабре превысили 200 тысяч рублей. В Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, а также в Республике Саха этот показатель превысил 190 тысяч рублей. В Сахалинской и Мурманской областях средняя зарплата больше 180 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге — 168 тысяч рублей, а в Московской области — 156 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года средняя заработная платы выше 150 тысяч рублей была всего в четырех регионах: Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области и Москве.

В целом средний размер зарплаты по России в декабре был равен 139 727 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что средняя зарплата по России выросла на более чем 40 тысяч рублей за один месяц. В ноябре прошлого года средняя зарплата россиян составляла чуть больше 98 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:06
Минздрав разработал цветовую схему для формы медицинских работников
9:00
Изменилось число регионов РФ со средней зарплатой экономистов выше 150 тысяч рублей
9:00
Ледяной пол зимой и парник летом: главные ошибки при утеплении дома
8:51
«Удивляюсь ее разумности»: певица МакSим поздравила старшую дочь с днем рождения
8:45
Израиль атаковал места производства ракетных двигателей и пусковые установки дальнобойных ракет Ирана
8:31
В Шотландии в результате пожара обрушился купол здания Викторианской эпохи

Сейчас читают

Су-34 поразил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить