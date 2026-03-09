Изменилось число регионов РФ со средней зарплатой экономистов выше 150 тысяч рублей

Среднюю зарплату больше 150 тысяч рублей экономисты получают в 12 регионах РФ

В России увеличилось количество регионов с зарплатой экономистов выше 150 тысяч рублей. Теперь их 12. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Отметается, что в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области, Камчатском крае и Москве средняя заработная плата в декабре превысили 200 тысяч рублей. В Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, а также в Республике Саха этот показатель превысил 190 тысяч рублей. В Сахалинской и Мурманской областях средняя зарплата больше 180 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге — 168 тысяч рублей, а в Московской области — 156 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года средняя заработная платы выше 150 тысяч рублей была всего в четырех регионах: Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области и Москве.

В целом средний размер зарплаты по России в декабре был равен 139 727 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что средняя зарплата по России выросла на более чем 40 тысяч рублей за один месяц. В ноябре прошлого года средняя зарплата россиян составляла чуть больше 98 тысяч рублей.

