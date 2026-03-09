Второй этап: «Росатом» продолжит эвакуацию сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране

Президент России Владимир Путин лично контролирует вопросы обеспечения безопасности россиян.

АЭС Бушер в Иране — новости

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Presidency

Росатом начал второй этап эвакуации сотрудников с АЭС Бушер в Иране

«Росатом» в ближайшее время приступит ко второму этапу эвакуации из Ирана в Россию сотрудников, задействованных в возведении двух энергоблоков Бушерской АЭС, а также членов их семей. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев изданию «Страна Росатом».

«Мы закончили подготовку ко второму этапу оптимизации численности, а именно — эвакуации членов семей и части персонала в Россию. Будем в ближайшее время вывозить в безопасное место», — заявил он.

Лихачев также подчеркнул, что президент России Владимир Путин лично контролирует вопросы обеспечения безопасности россиян.

Работы на АЭС из-за обстановки на Ближнем Востоке временно прекращены. При этом часть персонала остается для обслуживания оборудования и завершения неотложных работ, которые сейчас нельзя приостановить.

Ранее Лихачев заявил, что эскалация конфликта в регионе существенно повышает уровень угрозы для атомной электростанции. Об этом сообщал 5-tv.ru.

