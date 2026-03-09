Синагога в бельгийском городе Льеж повреждена в результате взрыва

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Данные о нанесенном ущербе уточняются.

Взрыв у синагоги в Бельгии — подробности, фото

Фото: www.globallookpress.com/Nicolas Lambert

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В бельгийском городе Льеж произошел взрыв у синагоги. Об этом сообщает портал La Libre со ссылкой на представителей местной полиции.

Уточняется, что инцидент произошел минувшей ночью. Пострадавших нет, однако был нанесен ущерб самому зданию. Информация о повреждениях уточняется.

Меж тем, мэр Льежа уже назвал произошедшее «жестоким актом антисемитизма» и добавил, что конфликты «извне» в городе недопустимы.

На месте ведутся следственные мероприятия, работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое мигрантов в Великобритании получили до 37 лет заключения за подготовку теракта против евреев. 38-летний Валид Саадауи и 52-летний Амар Хуссейн считали себя приверженцами идеологии террористической организации и были вовремя остановлены.

Если бы их планы осуществились, отмечают власти страны, это могло бы привести к одной из самых смертоносных террористических атак в истории Великобритании

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Спасатели осмотрели пять километров береговой линии реки в Звенигороде в поисках пропавших детей
12:08
ВС РФ освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
12:03
Второй этап: «Росатом» продолжит эвакуацию сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране
11:55
Горнолыжница Ворончихина принесла сборной РФ первое золото на Паралимпиаде
11:30
Синагога в бельгийском городе Льеж повреждена в результате взрыва
11:10
США могли нанести удар по школе в Иране крылатой ракетой Tomahawk

Сейчас читают

Жительница Звенигорода рассказала о гибели детей на реке 15 лет назад
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить