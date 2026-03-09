Синагога в бельгийском городе Льеж повреждена в результате взрыва

В бельгийском городе Льеж произошел взрыв у синагоги. Об этом сообщает портал La Libre со ссылкой на представителей местной полиции.

Уточняется, что инцидент произошел минувшей ночью. Пострадавших нет, однако был нанесен ущерб самому зданию. Информация о повреждениях уточняется.

Меж тем, мэр Льежа уже назвал произошедшее «жестоким актом антисемитизма» и добавил, что конфликты «извне» в городе недопустимы.

На месте ведутся следственные мероприятия, работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое мигрантов в Великобритании получили до 37 лет заключения за подготовку теракта против евреев. 38-летний Валид Саадауи и 52-летний Амар Хуссейн считали себя приверженцами идеологии террористической организации и были вовремя остановлены.

Если бы их планы осуществились, отмечают власти страны, это могло бы привести к одной из самых смертоносных террористических атак в истории Великобритании

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.