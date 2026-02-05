«Сердце кровью обливается»: Ксения Бородина в шоке от преображения старшей дочери

Ксения Бородина не поддержала решение старшей дочери укоротить волосы

Старшая дочь Ксении Бородиной 16-летняя Маруся подстригла волосы. Она долго уговаривала маму, но та долго не соглашалась. В конце концов, девочке удалось одержать победу в этом «раунде» — телеведущая отвела ее в салон красоты, но отказалась смотреть на «экзекуцию». Кадрами поделилось издание 7Дней.ru.

По словам телезвезды, подписчики не раз ей писали, чтобы она разрешила Марусе укоротить волосы. Теперь Бородина в шоке от такого преображения дочери.

«Где наши волосики? Нас бабушка домой не пустит! Это не десять сантиметров!» — сокрушалась Ксения, пока дочурка радостно сидела в кресле.

Многие поклонники звезды так и не поняли, из-за чего Бородина так переживала. По сути, дочь всего лишь немного укоротила длину и все. К тому же, когда-то телеведущая сама ходила с каре и даже перекрашивалась в блондинку.

Сама же Маруся осталась в восторге от новой прически. По ее словам, до этого она мучилась с локонами, а теперь ей будет намного легче приводить волосы в порядок. Однако решение старшей сестры не поддержала Теона. Она считает, что Марусе было намного лучше с длинными волосами.

