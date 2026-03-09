«Их убьют!» — Трамп предложил убежище футболисткам Ирана из-за угрозы казни

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Строгое наказание спортсменкам может быть предъявлено за отказ исполнять гимн страны перед матчем.

За что иранским футболисткам может грозить смерть

Фото: www.globallookpress.com/Andreas Gora

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Футболистки Ирана скрылись в Австралии из-за угрозы смертной казни на родине

Пять участниц женской сборной Ирана по футболу тайно покинули отель команды в Австралии из-за опасений за свою жизнь. Как сообщает CNN Sports, сейчас спортсменки находятся в безопасности под защитой местной полиции. 

Конфликт разгорелся во время Кубка Азии. Перед матчем с Южной Кореей иранские футболистки отказались исполнять государственный гимн. В Иране этот поступок приравняли к государственной измене, за которую может грозить смертная казнь. 

Перед следующими матчами спортсменки все же исполнили гимн и даже отдали воинское приветствие. Правозащитники уверены, что команду заставили это сделать представители правительства. Несмотря на заявление главного тренера Марзие Джафари о том, что сборная ждет возвращения домой, пять игроков решили не рисковать и сбежали из отеля. 

Президент Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) по Азии и Океании Бо Буш заявил, что им не удалось связаться со спортсменками, чтобы обсудить, хотели бы они подать заявление на получение убежища в Австралии. 

В ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп. Он назвал возвращение девушек в Иран «ужасной гуманитарной ошибкой», заявив, что там их, скорее всего, убьют. 

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской национальной футбольной команде Ирана быть насильно возвращенной в Иран, где ее, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр, предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, их примут США», — обратился Трамп к главе правительства Австралии.

Обстановка в Иране обострилась в конце февраля после авиаударов США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Сейчас правозащитники надеются, что к пяти сбежавшим спортсменкам смогут присоединиться и другие участницы сборной. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране выбрали нового лидера. Им стал Моджтаба Хаменеи — сын покойного аятоллы Али Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:45
В московской квартире взорвался самогонный аппарат
21:31
Петр Гуменник во второй раз подряд стал победителем финала Гран-при России
21:17
Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира
20:59
Трамп заявил об отсутствии планов по вводу войск в Иран
20:48
Умерла первая женщина-командир экипажа Ту-134 Галина Смагина
20:29
Путин заявил о готовности России работать с Европой по поставкам энергоресурсов

Сейчас читают

Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле
«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить