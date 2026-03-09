В московской квартире взорвался самогонный аппарат

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Есть пострадавший.

Что стало причиной взрыва в московской квартире

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

В одной из московских квартир попытка приготовить домашний алкоголь обернулась происшествием. Как сообщил источник 5-tv.ru, в жилом помещении взорвался самогонный аппарат.

В результате инцидента пострадал один человек. Мужчина получил термические ожоги рук.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в подмосковном Путилкове 16-летний подросток подорвал отделение банка. Злоумышленника задержали очевидцы прямо на месте преступления, а оперативные службы сразу же прибыли к отделению банка.

Следователи установили, что юноша действовал по указке телефонных мошенников. Он стал жертвой неизвестных «кураторов»: следуя их инструкциям, парень принес в зону самообслуживания канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкоматы и поджег их. Повреждены были сразу несколько банкоматов, а также остекление и входная группа отделения.

Красногорская городская прокуратура уже взяла под контроль установление обстоятельств инцидента. Сообщается, что в результате происшествия никто из очевидцев не пострадал.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

