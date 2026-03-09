«Невоспитанный хам»: Погребняк требует «отменить» Мбаппе за стычку с Самойловой

Футболист задел блогера плечом, когда выходил из отеля.

Как Мбаппе задел Самойлову

Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову у гостиницы в Париже

Блогер Оксана Самойлова снова оказалась в эпицентре скандала, на этот раз с мировой звездой футбола. В Париже, где проходит Неделя моды, спортсмен Килиан Мбаппе оттолкнул многодетную мать у выхода из отеля.

Видео этого инцидента моментально разлетелось в социальных сетях. На кадрах видно, как Оксана Самойлова выходит из здания, а сразу за ней, спеша попасть в автомобиль, появляется Килиан Мбаппе. Спортсмен, не глядя, оттолкнул блогера плечом.

Сама Самойлова отреагировала на произошедшее с иронией, задавшись вопросом: «Почему я всегда встреваю в какую-то фигню?» и пообещала рассказать все подробности в ближайшее время.

Однако подруга Оксаны, блогер Мария Погребняк, не сдержала эмоций. В своем Telegram-канале она назвала Мбаппе хамом и потребовала «отменить» футболиста.

«Он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?» — возмущается Погребняк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что осенью 2025 года у Оксаны Самойловой уже был скандал на Неделе моды в Париже. Тогда она купила фальшивый билет на показ Balenciaga почти за 800 тысяч рублей. После долгих попыток разобраться в ситуации блогеру так и не удалось попасть внутрь; она лишь немного прогулялась рядом с местом проведения показа.

